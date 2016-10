Picchia la moglie coi guantoni da boxe

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Era appena tornato dai festeggiamenti per la tradizionale Sagra dell'uva a Marino, alle porte di Roma, quando, forse ancora in preda ai fumi dell’alcol, un uomo di 37 anni ha indossato un paio di guantoni da boxe e ha iniziato a colpire la moglie, davanti alla figlia terrorizzata di soli 10 anni. La richiesta di aiuto della donna, che in un attimo di distrazione del marito è riuscita a chiamare il 112, ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Marino di intervenire evitando peggiori conseguenze. Quando i carabinieri che hanno fatto irruzione nell'appartamento si è presentata una scena agghiacciante: la donna con il viso tumefatto che tentava invano di schivare i colpi del marito. Per lei 25 giorni di prognosi. L’uomo in carcere a Velletri.

Redazione online