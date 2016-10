I volontari alla riscossa per un nuovo Baobab

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Via Cupa sgomberata e riaperta e stata restituita ai romani. Ma dopo la chiusura del centro di accoglienza e lo sgombero delle tendopoli di via Cupa, i volontari di Baobab Experience chiedono l'intervento delle istituzioni per affrontare l'emergenza migranti a Roma. «Il fenomeno dei migranti transitanti non si risolve con uno sgombero», ha affermato Andrea Costa, coordinatore dei volontari del Baobab, durante la conferenza stampa tenutasi ieri nella Capitale. In base ai dati raccolti dal coordinamento legale degli attivisti sono stati circa 400 i migranti transitanti in via Cupa negli ultimi cento giorni. Il 97% ha affermato di voler raggiungere altre mete per cui, hanno spiegato gli attivisti, «via Cupa rappresenta solo un luogo di transito». Gli attivisti hanno quindi lamentato la mancanza di solidarietà e di soluzioni da parte della politica. «Le istituzioni devono prendersi le loro responsabilità», ha sostenuto Costa, «finché non se ne occuperanno noi andremo avanti, continueremo a dire che il posto adatto esiste».

Il luogo in questione è l'ex centro ittiogenico che, secondo gli attivisti, potrebbe diventare con l'aiuto della politica il principale punto di accoglienza dei migranti che giungono nella Capitale. Ora si aspetta il verdetto delle istituzioni: l'11 ottobre si terrà un'assemblea capitolina straordinaria sui migranti. Sul caso interviene anche l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati UNHCR. L’organismo Onu auspica «che vengano trovate soluzioni adeguate, affinché sia data una pronta ed adeguata accoglienza a coloro che vogliono accedere al sistema di protezione italiana e a coloro che, spinti a proseguire il loro viaggio verso altri Paesi europei, hanno necessità di una corretta informazione sulla protezione internazionale e la normativa europea». «Nonostante l'alto valore dell'operato di volontari e associazioni, l'UNHCR sottolinea, inoltre, come migliaia di rifugiati, compresi nuclei familiari con bambini, continuano a vivere a Roma in situazioni molto critiche».

Redazione online