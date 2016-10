Due stranieri aggrediscono un 17enne per rapinarlo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Aggrediscono un 17enne per rapinarlo dello smartphone. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato un 35enne tedesco e un 39enne ucraino, con precedenti. La scorsa notte, in Piazza Sabaudia, zona Villa Gordiani, i due uomini hanno avvicinato un 17enne romano che rientrava a casa e lo hanno aggredito violentemente, colpendolo con pugni al volto e alla testa, per poi intimargli di consegnare gli oggetti di valore. I carabinieri hanno notato i due complici che colpivano il giovane e sono intervenuti. I malviventi hanno reagito ma sono stati bloccati e ammanettati. Portati in caserma, in attesa del rito direttissimo. La vittima è stata medicata al pronto soccorso del Policlinico Casilino per lievi ferite al volto.

Redazione online