Se Ncd salva il sindaco grillino Antonio Cozzolino

È appeso a un filo, anzi a una firma, il destino di Antonio Cozzolino, sindaco grillino di Civitavecchia. A tenere ancora in sella il primo cittadino è oggi un pentastellato indeciso. Ma venti giorni fa Cozzolino fu salvato dal ritardo di Sandro De Paolis, capogruppo Ncd in Consiglio comunale, che, al momento di presentarsi dal notaio per firmare le dimissioni insieme a quelle delle opposizioni e di quattro consiglieri del M5S, ebbe un’esitazione di troppo, arrivò tardi favorendo il ripensamento dei grillini dissidenti. Sul ritardo di De Paolis a Civitavecchia girano varie versioni.

Daniele Di Mario