Caso Cucchi, i periti: "Morte improvvisa per epilessia"

Stefano Cucchi, il geometra romano deceduto nell'ottobre del 2009 nel reparto di Medicina protetta dell'ospedale Sandro Pertini a una settimana dal suo arresto, potrebbe essere stato colto da "morte improvvisa e inaspettata per epilessia sopraggiunta in un uomo con patologia epilettica di durata pluriennale, in trattamento con farmaci anti-epilettici". "Il decesso per epilessia - proseguono i periti, potrebbe essere in qualche modo collegata anche con la tossicodipendenza di vecchia data che può aver svolto un ruolo causale favorente per le interferenze con gli stessi farmaci antiepilettici, alterandone l'efficacia e abbassando la soglia epilettogena. Analogamente - si evidenzia ancora - concausa favorente può essere considerata la condizione di severa inanizione nella quale avrebbe versato Cucchi". Sarebbe questa l'ipotesi più attendibile presa in considerazione dei periti incaricati dal gip di Roma di effettuare gli accertamenti del caso, nell'ambito dell'inchiesta bis della procura di Roma, per stabilire la natura e l'entità delle lesioni riportate da Stefano Cucchi. Stando alle conclusioni dei periti gli elementi emersi "non consentono di formulare certezze sulla causa di morte e insieme all'ipotesi dell'epilessia c'è anche quella, ritenuta possibile ma meno probabile, correlata con la recente frattura traumatica di S4 associata a lesione delle radici posteriori del nervo sacrale".

La sorella: "Processo per omicidio" "Avremo un processo per omicidio. Queste sono le conclusioni della Perizia Introna. Il perito Introna tenta di scrivere la sentenza finale del processo per i responsabili del violentissimo pestaggio a mio fratello. Riconosce 'bontà suà la frattura di L3 da noi per sette anni sostenuta e riconosciuta dai PM, poi alza una cortina di fumo dicendo che è impossibile determinare con certezza una causa di morte di Stefano". È quanto scrive su Facebook Ilaria Cucchi, commentando le conclusioni del collegio peritale nominato dal gip dell'inchiesta bis che coinvolge i carabinieri che la sera dell'arresto ebbero in consegna suo fratello. "Il collegio peritale poi si avventura a formulare due ipotesi di morte - continua Ilaria - La prima, per epilessia, che se in un primo momento viene ritenuta forse più probabile, nelle conclusioni la definisce priva di riscontri oggettivi. La seconda, dopo aver riconosciuto tutte le evidenze cliniche da sempre dai nostri medici legali evidenziate, riconosce il ruolo del globo vescicale come causa di morte in conseguenza delle fratture. A pagina 195 descrive compiutamente un'intensa stimolazione vagale produce brachicardia giunzionale, che ovviamente è conseguenza delle fratture, e poi della morte".

