Carabinieri e Moldavia Accordo di cooperazione

Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Tullio Del Sette ha ricevuto la visita del comandante delle Truppe dei Carabinieri Moldavi, generale di Divisione Ion Turcan. L'incontro bilaterale, ieri pomeriggio, cui hanno partecipato l'ambasciatore di Moldavia Stela Stingaci e i Vertici delle due Istituzioni, è servito a rafforzare i rapporti di amicizia e collaborazione tra le due Forze di Polizia. Le Truppe dei Carabinieri sono state istituite nel 1991 dal Ministero dell'Interno moldavo ispirandosi al modello dell'Arma dei Carabinieri che ha rappresentato - e tutt'ora rappresenta - un solido riferimento, tanto da riprenderne anche la denominazione. Dipendono dal Ministero dell'Interno, sotto cui coesistono unitamente alla Polizia Nazionale, con competenze nei settori del mantenimento dell'ordine pubblico e di primo intervento in caso di attacchi terroristici. Attualmente stanno vivendo, unitamente alla Polizia Nazionale, una profonda riforma rivolta a migliorarne l'efficienza e le competenze. In questo contesto è stata significativa la sottoscrizione, presso la Sala Meeting del Comando Generale, di un accordo tecnico per rafforzare la cooperazione nel campo dell'addestramento e dello scambio di best practices in relazione ai compiti istituzionali.

Redazione online