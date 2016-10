Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Un'australiana violentata, picchiata e rapinata la scorsa notte a Roma e ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni. La donna è arrivata nel nosocomio con ferite al volto e, secondo i medici, avrebbe subìto un abuso sessuale. La scorsa notte sarebbe andata a ballare in un locale in zona Termini, poi sarebbe stata vista allontanarsi con un uomo. Sulla vicenda indaga la polizia.

Redazione online