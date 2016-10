Rom cercano di rapire ragazza per farla prostituire: arrestate

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Tre donne rom, di 17, 22 e 23 anni, sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di Roma Torrino-Nord per avere tentato di rapire una connazionale, appena maggiorenne, per farla prostituire. Tutto è avvenuto nei pressi del campo nomadi in via Asciano, quando le tre rom sono entrate di forza nell'abitazione, un appartamento privato nella stessa strada, dove vive la vittima, per portala via. I carabinieri, allertati dal proprietario di casa che convive con la ragazza, sono subito intervenuti avendo modo di constatare e così interrompere la condotta criminosa delle tre giovani donne: la loro intenzione era quella di sfruttare la connazionale carpendone i guadagni. Alla vista dei carabinieri le donne si sono subito allontanate cercando di disperdersi nel campo nomadi. La loro fuga è durata poco perché, grazie al coordinamento delle pattuglie dell'Arma intervenute sul posto, sono presto finite in trappola. Le tre rom, arrestate con l'accusa di tentato sequestro di persona e violazione di domicilio, sono state portate in carcere ad eccezione della minore collocata presso un centro di prima accoglienza.

