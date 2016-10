Incidente a Sant'Angelo Romano, morto operaio di 34 anni

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Un operaio romeno di 34 anni è morto in un incidente stradale avvenuto, ieri sera intorno alle 18, sulla strada provinciale Palombarese, al km 24 e 500, a Sant'Angelo romano (Roma). Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione, il 34enne era alla guida della sua auto quando a una curva ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada: la vettura si è ribaltata, l'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto. A bordo c'era anche un connazionale della vittima, di 48 anni, soccorso e trasportato all'ospedale di Tivoli dove si trova ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita. L'auto è stata sequestrata e il cadavere dell'operaio, messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato portato all'obitorio di Tor Vergata per l'autopsia.

Redazione online