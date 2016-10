Il giudice al vigile: fanno bene a menarvi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Sanzione disciplinare confermata per il magistrato che nei panni di automobilista ha sbroccato a Roma contro un vigile urbano per una multa. A chiudere la vicenda è stata la Cassazione, confermando (sentenza civile 18564) la decisione assunta dal Consiglio superiore della magistratura e consistita nell’«ammonimento» nei confronti del giudice Pier Franco Bruno. Ricostruito l’episodio, verificatosi in pieno centro a settembre del 2013, lungo via del Tritone. Il magistrato, alla fine di una giornata di lavoro, ha parcheggiato il proprio suv sul marciapiede per poter effettuare così degli «acquisti di cancelleria». La posizione poco ortodossa della vettura, però, ha richiamato l’attenzione del vigile urbano presente in zona, che non ha potuto fare altro che mettere nero su bianco la contravvenzione.

Tutto regolare, quindi. Fatta eccezione per la ragione del magistrato, che ha apostrofato in malo modo l’agente della Polizia municipale, col chiaro obiettivo di vedere annullata la multa. Il monologo proferito in strada dal giudice, e verbalizzato durante il procedimento disciplinare, è inequivocabile: «Io sono un magistrato della Corte Costituzionale, lei la multa me la deve togliere e basta. Lei ha veramente una faccia di c…o, sa? Si deve vergognare. Se lei stesse a Tor Bella Monaca davanti a un coatto, lei si comporterebbe dal vile che è e si nasconderebbe per paura, invece qui vede una persona onesta, un giudice onesto, un giudice della Corte Costituzionale onesto e si fa forte. Lei è un vigliacco, glielo dice un giudice. È una vergona come amministrate questa città, glielo dice un giudice della Repubblica. Ora capisco perché un cittadino, un delinquente, poi vi mena. È giusto». E per concludere il clamoroso sfogo le parole che, secondo i componenti del Consiglio superiore della magistratura, testimoniano l’«abuso della qualità di magistrato», cioè «tutto questo avrà un seguito, vedrà lei».

A rendere ancora più gravi queste frasi, poi, anche secondo i magistrati della Cassazione, il contesto, cioè la strada e la presenza non solo del vigile urbano ma anche di tanti cittadini passati casualmente lungo via del Tritone e ovviamente fermatisi incuriositi ad assistere all'episodio.

L'intera vicenda viene considerata sia dai membri del Csm che dai giudici del Palazzaccio come un esempio chiaro di «lesione all'immagine del magistrato», pur se concretizzatosi «al di fuori del servizio».

E non regge l’ipotesi che le parole pronunciate dal giudice siano state solo una reazione spropositata a una condotta arrogante del vigile urbano: quest’ultimo, difatti, si è limitato a spiegare di «non poter togliere la multa già fatta» e a chiedere di «affrettarsi a togliere la macchina che intralciava il traffico». Appare evidente, quindi, secondo i magistrati, che la reazione da automobilista infuriato è stata frutto di un vecchio «malanimo nei confronti del Corpo dei vigili urbani e del loro modo di esercitare la funzione», da un lato, e di una «concezione del proprio ruolo» di giudice «consona più al privilegio che al servizio», dall’altro lato.

Attilio Ievolella