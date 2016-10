I soldi per l’istituto Balabanoff spariti nel nulla da tre anni

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Anno scolastico nuovo in un edificio sempre più vecchio che perde pezzi, quello dell’Istituto Comprensivo Angelica Balabanoff a Colli Aniene, dove i genitori si chiedono a quale rischio possano essere sottoposti i bambini fra quelle mura.

Da tre anni e mezzo attendono di sapere che fine abbiano fatto i fondi regionali del «decreto del fare» per la bonifica, riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole del Lazio, del 2013 che l’ex presidente del IV Municipio, Emiliano Sciascia, dichiarò fossero stati stanziati solo in parte (125mila euro) nel 2015.

Un edificio costruito a metà anni Ottanta e mai ristrutturato di cui, come ricorda il presidente dell’associazione Vivere a Colli Aniene, Antonio Barcella: «Un anno fa i vigili del fuoco vietarono il passaggio del perimetro esterno, per caduta di pezzi di cemento dai prospetti esterni. In seguito a questo il IV Municipio ha fatto alcuni lavori per altro non completati, per martellare e far cadere i pezzi più pericolosi. E l'edificio è ulteriormente peggiorato presentando crepe e ferri visibili ad occhio nudo che la fanno somigliare ad un edificio mitragliato delle tante scene di guerra che si vedono in tv. Nel frattempo non si sa nulla dei fondi stanziati dalla Regione Lazio per questa scuola nel 2013 (274.000 euro). Una scuola dichiarata in gravi condizioni dal consiglio municipale nel 2013 - conclude Barcella - ancora aspetta i lavori per metterla in sicurezza».

La neo Presidente del IV Municipio Roberta Della Casa ha dato incarico all’Assessore Pirrone di concludere un accordo con l’Istituto di Ricerca russo per la Difesa Civile e la gestione delle Emergenze, per la valutazione statica delle infrastrutture scolastiche del territorio e di eventuali danni strutturali e la scuola Balabanoff è stata già sottoposta ad analisi da parte dei tecnici russi.

L’Associazione ha dunque chiesto l’accesso agli atti per conoscere i risultati di tali valutazioni, le segnalazioni inviate dalla Direzione Scolastica dell’I.C. negli ultimi tre anni in merito alle richieste di messa in sicurezza, nonché la documentazione dei fondi stanziati con Delibera 397 del 2013 dalla Regione Lazio.

Laura Candeloro