Cade in un canale, muore bambino di 11 anni

Tragedia sul litorale romano a Fiumicino, viale di Campo Salino, dove un bambino di 11 anni è caduto in un canale ed è morto. Il ragazzino era a casa della nonna e l'incidente si sarebbe verificato mentre giocava con degli amici. Sul posto polizia e vigili del fuoco, inutili i soccorsi, l'undicenne è deceduto sul posto. Quando la polizia è arrivata sul posto un agente del commissariato di Ostia ha immediatamente tirato il bambino fuori dal canale tentando di rianimarlo ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.

Redazione online