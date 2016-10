Amianto, degrado, sporcizia: ecco le scuole

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Ancora riflettori puntati sui problemi delle scuole romane. Iniziamo dalla periferia, IX Municipio, zona Tor de’ Cenci. «I bambini della scuola dell’infanzia e elementare di via Santi Savarino sono su un campo minato: vicino alla loro scuola sono state rinvenute da anni particelle di amianto in matrice cementizia ma le autorità, Roma Capitale in testa, sono sorde ad intervenire».

La denuncia arriva per bocca di AssoTutela e del suo presidente Michel Emi Maritato. «È una storia che va avanti da anni», precisa Maritato, che ricorda: «Nel corso dell’amministrazione Calzetta vennero spesi 270mila euro senza risolvere nulla. I residenti sono in allarme: in questi giorni sono arrivate numerosissime segnalazioni alla nostra associazione». Segue il degrado visibile in cui versano da mesi le aree verdi di diverse strutture scolastiche, come quella attigua alla scuola dell’infanzia in via Fuggetta al Portuense e quelle della Carlo Forlanini e Franco Cesana in Municipio XII dove, tra l’altro, qualche giorno fa, la maggioranza municipale ha bocciato una mozione proposta da FI e sostenuta da FdI che chiedeva alla Giunta Crescimanno di predisporre urgentemente il capitolato dei lavori al fine di impegnare i fondi rimanenti - oltre 60.000 euro - proprio per la manutenzione del verde dei plessi scolastici del quartiere. Fino ad arrivare al «problema sicurezza di alcuni plessi come quelli di Ponte Galeria e via Benucci a Villa Bonelli», sollevato dal consigliere del Municipio XI Marco Palma. Ancora il nodo non risolto della carenza insegnanti.

Alla scuola elementare Castel di Guido, che fa parte dell’Istituto comprensivo di via Boccea, è partita la petizione di denuncia dei genitori: da giorni non ricevono risposte dal Municipio XIII e dal Dipartimento comunale competente. «Risulterebbero in carica 4 insegnanti, ben tre dei quali però non sarebbero in servizio e avrebbero presentato certificazione per malattia lasciando sguarnite le aule. Gli alunni, soprattutto di terza e quarta, vengono smistati nelle varie altre classi e le insegnanti rimaste sono costrette a svolgere turni eccezionali per non lasciare scoperte le classi. Una situazione difficile che compromette non solo la continuità didattica, ma che finisce per determinare una destabilizzazione degli alunni che non riescono ad uniformarsi ad un metodo di insegnamento omogeneo e durevole», spiegano Fabrizio Santori, consigliere regionale FdI e Marco Giovagnorio, capogruppo Fdi in XIII Municipio. Chiedono alla sindaca Virginia Raggi «che venga immediatamente ristabilita una situazione di normalità». Mettiamoci pure i disservizi delle condutture dell’acqua - qualche settimana fa - al Municipio XII che hanno provocato la chiusura dell'intero Istituto comprensivo di Via Silvestri 301 per tre giorni, mentre da lunedì scorso, stante il persistere di ulteriori criticità, gli studenti del Malpighi sono stati costretti ad usufruire dei servizi igienici siti nell’ala del Ceccherelli, ed il quadro è servito a sufficienza. Una buona notizia c’è. La scuola Pietro Mancini a Tor Pignattara tirata a lucido. Dopo l’inchiesta de Il Tempo, tutto pulito. Guardare (le foto) per credere.

Valentina Conti