Vigile assente, «punizione nulla»

Il giudice del lavoro - fa sapere il sindacato Ospol - ha revocato un provvedimento disciplinare emesso da Roma Capitale nei confronti di un agente di Polizia Locale coinvolto. Secondo il sindacato, «questa prima sentenza dimostra l'inconsistenza delle accuse, mosse all'epoca dal Campidoglio e dal Comando Generale, contro gli agenti Locali di Roma, per le fantomatiche assenze di Capodanno che misero gli stessi alla gogna provocando, agli occhi dell'opinione pubblica, un'immagine devastante e denigratoria di tutto il Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale».

Nel provvedimento il giudice dichiara «l’illegittimità» della sanzione con 12 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 12 giorni irrogata da Roma Capitale» e «condanna Roma Capitale a restituire la somma complessiva detratta a titolo di retribuzione per il suddetto periodo di sospensione».

La sentenza dà nuova linfa ai sindacati per avviare un’azione risarcitoria contro l’Amministrazione comunale: «Al termine di tutti i procedimenti giudiziari inerenti i fatti di Capodanno - spiega la sigla - attiverà una azione giudiziaria per i danni patrimoniali e morali subiti dagli agenti locali accusati ingiustamente mentre, per il Corpo di Roma Capitale, tutti i danni di immagine provocati dal fango gettato all'impazzata contro il più numeroso Corpo di Polizia Locale d'Italia».

Ovviamente, la sentenza ha rinvigorito la tenacia dei vigili, che pensano di organizzare una manifestazione nazionale nella Capitale. Questo il messaggio che girava ieri sulle chat dei "pizzardoni": «Se le motivazioni della sentenza - si legge - dovesse stabilire che l’istituto della reperibilità non doveva essere attivato, allora i responsabili, tutti e a tutti i livelli, dovranno rispondere. Le associazioni che rappresentano la Polizia Locale di Roma, per una volta, per questa volta, dovrebbero organizzare in maniera unitaria una manifestazione, magari di sabato, convocando stampa e tv. Siamo stati incudine per due anni, ora bisognerebbe essere martello».

La vicenda fu scatenata da un comunicato del 1 gennaio 2015 firmato dall’ex comandate della Polizia Locale, Raffaele Clemente, che parlava di un assenteismo mostre la notte di San Silvestro, pari a circa 850 agenti che non avevano risposto alla chiamata arrivata dal Comando, che aveva avviato le operazioni di reperibilità per non lasciare scoperti i servizi. La cosa venne rilanciata il giorno successivo addirittura dal premier Matteo Renzi e il sindaco Ignazio Marino, raggiunto telefonicamente negli Stati Uniti dove era in vacanza, arrivò addirittura a minacciare licenziamenti. Il numero degli agenti coinvolti scese rapidamente da 850 a 44, per poi arrivare a pochi casi isolati.

Vincenzo Bisbiglia