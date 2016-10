Rissa tra immigrati all'Esquilino, 4 arresti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Quattro arresti ieri notte all'Esquilino. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, in seguito a una chiamata al 112, hanno arrestato quattro persone per rissa aggravata. In manette sono finiti tre cittadini indiani, due di 26 anni e un 28enne, e un cittadino della Guinea di 23 anni, tutti nullafacenti e con precedenti. All’arrivo dei Carabinieri, chiamati da alcuni residenti della zona, i quattro erano ancora intenti a colpirsi reciprocamente con calci e pugni, per una lite scaturita da futili motivi all’incrocio di Piazza Vittorio Emanuele II con via Conte Verde, quartiere Esquilino. Ristabilita la calma, i quattro facinorosi sono stati ammanettati e accompagnati in caserma, dove sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo. Per uno di loro c’è stato bisogno di cure mediche all’ospedale San Giovanni, in quanto, nel corso della rissa, ha riportato lievi escoriazioni ed ematomi sul corpo.

