Roma Campidoglio I due pesi e due misure del giutizialismo del MoVimento 5 Stelle M5S

È vero, la macchina del fango con relativo gioco al massacro mediatico, giudiziario e politico è l'unica macchina che funziona a pieno regime in Italia. E al governo chi va senza il permesso dei poteri che contano, passa i guai. Accadde a Roma ad Alemanno e alla destra, accadde a Marino quando ruppe col Pd, accade ai grillini. Magari non c'era e non c'è fumo persecutorio, c'è pure qualche solido pretesto offerto dai medesimi. Ma il malaffare diventa mafia in alcuni casi e solo malcostume in altri. Dipende da chi.

Marcello Veneziani