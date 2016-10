Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Pista interrotta a Ponte Sublicio, nel giorno della protesta dei ciclisti botta e risposta tra Campidoglio e Regione. «Da fine luglio la pista ciclabile del Lungotevere all'altezza di Ponte Sublicio è stata invasa da massi e lastre di travertino a causa del crollo di un muraglione. Ci siamo subito attivati allertando la Sovrintendenza che già a luglio ha avvertito l'Ardis, l'Agenzia regionale per la difesa del suolo del Lazio. Ieri abbiamo inviato una nuova lettera alla Regione Lazio chiedendo che l'area sia subito rimessa in sicurezza». Lo scrive, su Facebook, l'assessore alla Mobilità, Linda Meleo. «Tanti, tra amanti delle due ruote e chi fa jogging, aspettano il ripristino della normalità e la riapertura del percorso ciclo-pedonale, ora interrotto. Serve un intervento tempestivo soprattutto per la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini», conclude. Al post replica la Regione. «La Regione Lazio è intervenuta rapidamente sulla frana che, all’altezza di Ponte Sublicio, ha colpito la pista ciclabile del Lungotevere. Infatti non più l’Ardis, ente strumentale regionale che da diversi mesi è stato soppresso e le cui competenze sono passate alla Direzione regionale delle Infrastrutture, ma la Direzione stessa ha disposto immediatamente puntuali sopralluoghi. Al momento della definizione di un possibile intervento riparatore, però, la Direzione regionale ha dovuto prendere atto delle valutazioni della Soprintendenza che, trattandosi di un cedimento di mura centenarie, ha chiesto di valutare attentamente il tipo di intervento da eseguire, esclusivamente sotto le proprie direttive. Per questa ragione, la Regione Lazio, che già prima della frana aveva attuato interventi di pubblica sicurezza, segnalando pericoli di possibili dissesti in quel tratto, in questo momento non può che attendere gli esiti della valutazioni che dovranno pervenire agli uffici della Sovrintendenza».

Redazione online