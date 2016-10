PalaTiziano all’Eurobasket ma senza bando. È guerra

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Un balletto durato tutta l’estate. E adesso? Alla vigilia dell’inizio del campionato di Serie A2 di basket, l’amministrazione comunale annuncia di voler assegnare senza bando - con affidamento diretto - la gestione del Palazzetto dello Sport di viale Tiziano all’Eurobasket. La società guidata da Armando Buonamici – neo promossa nella serie cadetta - otterrà il piccolo tempio della pallacanestro capitolina al prezzo di affitto di 4.000 euro mensili, più le spese. L’assegnazione avverrà attraverso una «delibera di giunta» su cui «è al lavoro il vicesindaco e assessore capitolino allo Sport Daniele Frongia». L’annuncio è stato dato durante una commissione Sport svoltasi venerdì mattina e presieduta dal consigliere Angelo Diario. Si tratterebbe tuttavia di una soluzione temporanea, «dati i tempi piuttosto lunghi per predisporre e assegnare una gara». Tuttavia, la principale squadra di basket della Capitale, la Virtus Roma - che l'anno scorso ha ottenuto la gestione a zero euro - avrà la possibilità di giocare comunque nell’impianto di viale Tiziano, in quanto l’Eurobasket sarà obbligata a concedere il Palazzetto alla «rivale» con un canone calmierato imposto dal Comune.

L’idea iniziale di Frongia e Diario era quella di lasciare la gestione al Dipartimento comunale, affittando il PalaTiziano di volta in volta ai club. Poi l’interessamento della FederVolley, che avrebbe voluto prendere in prima persona l’impianto per farci giocare il Progetto Italia, soluzione naufragata all’indomani del «No» alle Olimpiadi pronunciato dall’Assemblea Capitolina.

«Preso atto che dalla Fipav non c'era più quella disponibilità espressa – ha spiegato Diario in commissione - e per evitare il rischio che la struttura venga abbandonata a se stessa e sia garantita la vigilanza anche notturna, evitando l'ipotesi che si arrivi a una situazione come quella del Flaminio, bisogna fare in modo a nostro avviso che qualcuno la prenda in carico. Al momento l'unica società disponibile a farsi carico della gestione è l'Eurobasket, società che gioca nel campionato di A2 di pallacanestro».

In realtà, pare che la Virtus Roma - presieduta dal costruttore Claudio Toti e non iscrittasi al campionato di A1 per motivi burocratici – non sia stata informata di questa intenzione. Il club giallorossoblu, infatti, avrebbe speso questa estate circa 15.000 euro per piccoli lavori di ristrutturazione dell’impianto, al fine di fargli ottenere l’agibilità’ fino al 17 gennaio, riconosciutagli venerdì mattina. Dal club fanno sapere di essere in possesso anche una lettera del vicesindaco, risalente a 20 giorni fa, che esclude l’ipotesi dell’affidamento diretto. Vicenda che potrebbe portare nuove frizioni fra il club e l’amministrazione.

Intanto, in Campidoglio si pensa anche al destino dello Stadio Flaminio. Per la gestione dello storico impianto sportivo capitolino si e’ fatta avanti la società Racing Roma, che milita in Lega Pro (la nuova Serie C) e che gioca nel campo da calcio del carcere minorile di Casal del Marmo.

Vincenzo Bisbiglia