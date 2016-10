Mazzillo e il giallo dell’sms con Ozzimo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



«Complimenti amico mio. Sarai un ottimo consigliere. E speriamo anche qualcosa di più». C’è un sms perduto nella cronologia del cellulare di Daniele Ozzimo, ex assessore Pd coinvolto nell’inchiesta di Mafia Capitale. Il mittente è Andrea Mazzillo, oggi divenuto a sua volta assessore al Bilancio della Giunta grillina. Quel messaggino, che lessero in molti, risale al 2013, pochi giorni dopo il primo turno elettorale che vide Ignazio Marino e Gianni Alemanno promossi al ballottaggio, quando furono resi noti i risultati dei voti di preferenza. Pur senza voler mai apparire, Mazzillo aveva partecipato attivamente alla campagna elettorale di Ozzimo, che ne parlava sempre come "un fratello".

«C’era lo staff di Daniele – racconta uno dei militanti di allora – e poi c’erano delle persone che lo aiutavano, che gli davano dei consigli o che materialmente si occupavano di qualcosa. Andrea, ad esempio, era l’addetto al sito internet».

Vincenzo Bisbiglia