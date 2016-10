Furti in casa seriali

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Era una specialista dei furti in appartamento. Ricercata dal 2010 si era resa responsabile di numerosi reati in tutta Italia. 32 anni, originaria della ex-Jugoslavia, la donna - che aveva ben 47 «alias» - rintracciata ieri pomeriggio dagli agenti del Commissariato Viminale e del reparto Volanti della Questura. I poliziotti, hanno notato la donna in viale Castro Pretorio. Alla richiesta dei documenti ha fatto la "pazza". Negli uffici di Polizia sono emersi a suo carico i numerosi alias con le conseguenti condanne e il definitivo mandato di cattura nel 2010 per 9 anni e 11 mesi da scontare.

Redazione online