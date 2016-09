S’indaga sui rapporti Muraro-Panzironi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Il triangolo Muraro, Fiscon, Panzironi e le consulenze, giudiziarie e non, conferite all’attuale assessore capitolino all’Ambiente (prima che entrasse nella giunta di Virginia Raggi) in virtù dei rapporti privilegiati che aveva con gli ex dirigenti di Ama imputati nel processo "Mafia Capitale".

La Procura di Roma sta vagliando con attenzione la posizione di Panzironi nell’ambito di questo filone d’inchiesta, le relazioni private e professionali intessute tra Paola Muraro e Giovanni Fiscon, e soprattutto gli effetti che hanno prodotto. Muraro e Fiscon, infatti, sono indagati per concorso in abuso d’ufficio in relazione all’incarico di consulente giudiziario conferito dall’ex direttore generale dell’Ama alla Muraro, a prescindere dalla natura del procedimento in cui fosse incappato un dirigente della municipalizzata nell’esercizio delle sue funzioni.

La normativa, infatti, prevede che le consulenze in ambito giudiziario non debbano essere pagate dall’azienda pubblica nel caso in cui...

Valeria Di Corrado