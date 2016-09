Attimi di terrore in Basilica, un folle decapita due statue 

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Veri e propri attimi di terrore vissuti dal sacerdote Padre Pedro Savelli nella Basilica di Santa Prassede, nei pressi di Santa Maria Maggiore, al centro di Roma. A dare l'allarme alla polizia è stato proprio il religioso il quale avrebbe raccontato che un uomo di colore, alto circa un metro e 80, è entrato come un folle nella Basilica poco prima delle 20 e ha decapitato le statue di Sant'Antonio e Santa Prassede. L'uomo stava per scagliarsi addirittura contro il Crocefisso quando il sacerdote lo avrebbe afferrato per una gamba. La paura che fosse in corso un attentato è stata tanta. Savelli ha pensato di trovarsi di fronte ad un estremista dell'Isis perché l'uomo ha farfugliato delle parole strane dopo aver spaccato la testa alle statue: "L'uso di queste immagini non va bene" avrebbe detto più o meno lo straniero in maniera confusionaria

Redazione online