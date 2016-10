Rapinata e massacrata di botte a Monteverde Arrestato un senegalese

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Ha un volto l'aggressore che martedi scorso ha rapinato e picchiato selvaggiamente una donna di 62 anni all'interno del suo negozio di via Ascanio Rivaldi nel quartiere Monteverde. Si tratta di un ragazzo senegalese di 24 anni ospite del centro immigrati di via Ramazzini, 31. È stata la Croce Rossa, che ha collaborato attivamente per identificare il colpevole, a dare la notizia. "Il giovane - spiega in una nota - era da poco ospite dell'Hub di prima accoglienza, dal 18 settembre. Siamo sconcertati e grati per il lavoro delle forze dell'ordine. Questa violenza inaudita mette in discussione l'onestà di tante persone, diverse centinaia, che sono passate e sono ospiti dell'hub nel rispetto della legalità. Croce Rossa ha collaborato al massimo con le autorità per identificare chi possa essere stato l'artefice della vile azione criminale che ha visto vittima la signora a cui siamo assolutamente vicini".

Sono stati i carabinieri del Comando Provinciale di Roma, attraverso l'attività della Stazione Roma Monteverde Nuovo, della Compagnia Roma Trastevere e, per la parte tecnico scientifica, del Nucleo Investigativo di via In Selci e del Racis, a individuare l'autore della rapina, il cui magro bottino è stato di appena 10 euro. L'aggrezzione ha scatenato diverse proteste all'interno del quartiere contro la tendopoli di via Ramazzni. La vittima, a causa delle lesioni riportate, ha subito anche l'asportazione della milza ed è tutt'ora ricoverata all'Ospedale San Camillo.

Redazione online