Colomban, dall’indipendenza veneta alla gaffe sulle linee metro

Se Virginia Raggi e la sua Giunta non avessero stoppato la candidatura olimpica per Roma 2024, probabilmente Massimo Colomban, 56 anni, sarebbe stato un perfetto assessore ai Lavori Pubblici. Anche perché con la multinazionale che ha fondato, la Permasteelisa Group, ha realizzato decine di grandi opere - disegnate quasi tutte da archistar – e contribuito a restyling di città olimpiche come Barcellona per i Giochi del 1992 e Londra per quelli del 2012. Colomban, infatti, è un imprenditore trevigiano che opera nel settore delle architetture monumentali e che era vicino a Gianroberto Casaleggio anche per il ruolo ricoperto nella Confapri, associazione che ha da sempre offerto una tribuna ai leader e agli eletti del MoVimento 5 Stelle organizzando convegni e dibatti.

Nel 1973, a 23 anni – dopo un diploma alle scuole serali e due anni di Architettura a Venezia - fonda il gruppo Permasteelisa, partendo da sei persone e portandolo a divenire, in meno di 20 anni, il primo gruppo al mondo negli involucri delle architetture monumentali (Sydney Opera House; Guggenheim Museo Bilbao; Disney Concert Hall; Parlamenti Europei; Lloyds London). Nel 2002 il gruppo aveva un fatturato annuo di un miliardo di euro, 5.000 dipendenti, 40 società in 25 stati di 4 continenti e «mai un licenziamento o un giorno di sciopero». Dopo averlo quotato sia a Singapore che a Milano, Colomban ha lasciato il timone del gruppo a 83 manager ai quali ha do- nato in stock option e azioni il 40% della holding. «Ritornato in Italia con i propri capitali prodotti al 98% all’estero come imprenditore emigrante - si legge sul sito Confapri - Colomban acquista e restaura CastelBrando. Sviluppa una serie di iniziative immobiiari di pregio e sostiene i giovani imprenditori nella creazione di start up. Oggi è azionista e nel consiglio di amministrazione di diverse società innovative italiane». Colomban è inoltre console onorario in Veneto dell’Australia; è nel comitato mondiale dell’Usaf in Scott-IL, è stato comandante onorario di Aviano Usaf, nel board della Harvard University e docente al Politecnico Leonardo in Milano, oltre tenere lezioni al Mit, ad Harvard e in molte altre università italiane e internazionali.

A CastelBrando, tra l’altro, nel 2014 si consuma un altro episodio che sarà oggetto di valutazione politica a Roma, avendo ospitato a titolo gratuito – con tanto di intervento accorato – il convegno «la via istituzionale per l’indipendenza del Veneto», organizzato dall’associazione Indipendenza Veneta. Qui Colomban chiede che la Regione Veneto, guidata dal suo amico leghista Luca Zaia, «non chieda più nemmeno un centesimo ai cittadini». Si occuperà anche della «indipendenza romana»? Non è dato sapere. Per il momento, il biglietto da visita non è il massimo. Interpellato da La Zanzara, ammette candidamente: «Dichiaro di non sapere quante linee della metropolitana ha Roma». Certo, dovendo gestire le Partecipate (dunque anche l’Atac), almeno un passaggio su Wikipedia forse andava fatto.

Vincenzo Bisbiglia