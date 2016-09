Virginia Raggi vara la giunta della disperazione

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Il collaboratore fidato con un passato nel Pd e il super imprenditore con simpatie leghiste. In due parole: l’estrema ratio. Virginia Raggi doveva riempirle quelle dannate caselle, soprattutto quella del Bilancio, e doveva farlo necessariamente entro ieri, ultimatum che non solo l’opinione pubblica ma addirittura il Ragioniere Generale del Campidoglio le hanno intimato. Così, dopo gli ennesimi «No» pronunciati dai magistrati della Corte dei conti della Campania interpellati giovedì, la sindaca si è dovuta guardare intorno, nel suo ufficio, e ha dovuto scegliere uno dei suoi collaboratori più fidati. Che è un po’ come se un allenatore di calcio, svuotatasi la panchina, chiedesse al suo assistente di vestire casacca e pantaloncini e scendere in campo.

In particolare Andrea Mazzillo, nuovo delegato al Bilancio e Patrimonio, non è uno sprovveduto: dottore di ricerca e professore a Tor Vergata, uno che con i numeri ci sa fare. È il suo passato a creare polemiche, non solo dall’opposizione – e in particolare dal Pd, dove ha militato più o meno attivamente per almeno 7 anni – ma anche nella base M5S, che lo aveva criticato quando ad agosto Raggi decise di «assumerlo» in Campidoglio a circa 100mila euro l’anno. Polemiche stemperate ieri dal capogruppo Paolo Ferrara, ostiense come il neoassessore: «Non ho fatto nessuna sfuriata per la nomina di Andrea Mazzillo all’assessorato al Bilancio. Niente di più falso. Siamo in ottimi rapporti e c’è stima reciproca. Basta con queste invenzioni». Lo difende anche Virginia Raggi: «È un nostro attivista, uno di noi che si è speso per i programmi del M5S insieme ai cittadini ma, soprattutto, è un esperto di finanza locale e di bilanci».

A proposito di questa esperienza: sarà sufficiente a Mazzillo quella maturata a Tor Vergata? Sul suo profilo ieri la sindaca ha postato una foto mentre era a lavoro con Stefano Fermante, Ragioniere Generale del Campidoglio. Immagine ufficialmente postata per smentire le notizie di un’uscita dello stesso dal suo ruolo, ma si dice anche per far capire che il bilancio consuntivo 2016 e il previsionale 2017 saranno redatti con l’aiuto dello stesso Fermante, il quale nella sua lettera aveva affermato di «non poter prendere decisioni politiche».

Ovviamente, la quadra trovata dal sindaco di Roma con la nomina degli assessori al Bilancio e alle Partecipate sancisce l’ingresso di Davide Casaleggio nel board politico del M5S. Un ruolo, a dispetto delle continue smentite, preannunciato a Palermo con la nascita del cosiddetto «tridente» tra Davide, Luigi Di Maio e Alessandro di Battista come punte di diamante del nuovo triumvirato alla guida del Movimento, sotto l’egida di Beppe Grillo. Il quale, dopo il warning sul silenzio stampa lanciato agli eletto del MoVimento, oggi «benedice» l’attesa chiusura sulle caselle mancanti della giunta e fa gli auguri ai nuovi assessori: «Sono sicuro che entrambi faranno un ottimo lavoro per realizzare il programma M5S votato dalla stragrande maggioranza dei romani. Andiamo avanti per portare al successo le nostre idee».

Vincenzo Bisbiglia