Mazzillo, l'amico di Ozzimo e Tassone folgorato da Raggi e Frongia

«Ciao, ti presento il mio amico Andrea. Compagno di partito e fratello nella vita». Così Daniele Ozzimo, ex assessore Dem coinvolto nell’inchiesta su Mafia Capitale, parlava di Andrea Mazzillo a chi si presentava negli ex uffici dei gruppi consiliari di via delle Vergini, a cavallo fra il 2010 e il 2013. Un’amicizia personale, cresciuta nel periodo dell’università e sviluppatasi fuori dal mondo politico, ma con qualche incursione quando c’era da dare qualche «consiglio». Anche perché all’interno del Partito Democratico, Ozzi- mo era un dalemiano doc, mentre il neoassessore al Bilancio grillino era un moderato, un popolare che nel suo Municipio, quello di Ostia, fra il 2012 e il 2013 era tesserato al Circolo Casal Palocco e, come tutti, aveva invitato a votare Andrea Tassone presidente (anche lui coinvolto nell’inchiesta sul Mondo di Mezzo), salvo poi «consigliare» di spingere il suo amico Daniele verso l’Aula Giulio Cesare.

I primi passi importanti nella politica Mazzillo, oggi 42enne, li muove a metà degli anni 2000, sempre nell’ambito del centrosinistra e al fianco di un altro suo amico, Alessandro Onorato, attuale capogruppo della Lista Marchini in Campidoglio. Entrambi, nel 2006, si candidano all’allora Municipio XIII nella lista Civica per Veltroni: Onorato viene eletto con 741 voti, mentre Mazzillo colleziona 349 consensi, ricevendo dal suo capolista il ruolo di coordinatore municipale della lista Civica. L’anno successivo, nel 2007, ancora un tentativo con l’amico Alessandro: la candidatura nelle primarie Pd per Zingaretti segretario. Dopo il 2008, Mazzillo si mette un po’ in disparte, per dedi- carsi al suo lavoro di commercialista in Equitalia – dalla quale è attualmente in aspettativa – e al percorso universitario che compie con grande successo, tanto da diventare negli anni professore universitario a Tor Vergata e dottore di ricerca in Economia e Gestione delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche, nonché «esperto di finanza locale», come recita il suo curriculum vitae.

L’amore per il MoVimento 5 Stelle sboccia nel 2013, quando inizia a collaborare – insieme con l’attuale consigliere Angelo Diario - con Daniele Frongia e Virginia Raggi nell’ambito della Commissione Razionalizzazione della Spesa, una sorta di commissione Trasparenza che permette al gruppo pentastellato, allora all’opposizione, di condurre alcune battaglie importanti nella lotta allo spreco. Soprattutto, dal rapporto pubblicato alla fine del 2015 sul blog di Beppe Grillo, l’attuale vice sindaco Frongia trae ispirazione per la pubblicazione del suo libro, un vero e proprio manifesto elettorale che invita al «taglio di 1,4 miliardi di sprechi». Il resto è storia recente: tiene i conti della campagna di Virginia Raggi, entra nello staff della sindaca – nomina che attrarrà polemiche feroci per via dello stipendio che supera i 100mila euro – fino all’estrema ratio: la «promozione» ad assessore al Bilancio.



Vincenzo Bisbiglia