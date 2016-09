Vigilessa integerrima insultata dall’autista del funzionario Ior

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



«Adesso ci pensa a te la Gendarmeria Vaticana». Sarebbe solo una delle frasi pronunciate dall’autista Aldo Pizzuti all’indirizzo della vigilessa Claudia Macrì. Il 33enne conducente, imputato per oltraggio a pubblico ufficiale, si sarebbe imbattuto nella Macrì nei pressi di Piazza di Spagna.

L’autista avrebbe offeso la vigilessa, nota alle cronache per un pestaggio subito da alcune taccheggiatrici rom nel tentativo di sventare una rapina, perché questa gli avrebbe detto di spostarsi dalle strisce pedonali che la sua Mercedes occupava. Il 33enne ora alla sbarra, di Valmontone e all’epoca dei fatti in attesa di un funzionario dello Ior, avrebbe inveito «vai a rompere i c……i a qualcun altro», «ti faccio fare una brutta fine» e altre frasi minacciose. L’uomo, a processo a Piazzale Clodio, avrebbe sottolineato di attendere qualcuno di importante. «Sto aspettando una personalità – si legge nel capo d’imputazione - e non mi posso spostare».

Enrico Lupino