Prati, rapinatore seriale incastrato dal viagra

Da mesi gli investigatori del commissariato Prati, diretto dal dr. Domenico Condello, erano sulle tracce di B.M, sospettato di essere autore di alcune rapine commesse in diverse attività commerciali del quartiere Prati. Nell'ultimo colpo messo a segno mercoledì scorso, presso una farmacia di via Andrea Doria, ad incastrarlo, sono state le numerose confezioni di xanax e viagra di cui si è impossessato prima di fuggire. L'uomo ha 43 anni, è romano, e sottoposto alla misura dell'obbligo di firma presso il commissariato Monteverde. Quando si è presentato per firmare ha trovato i poliziotti ad attenderlo. Gli agenti, infatti, appresa la notizia dell'ennesima segnalazione di un rapinatore presso una farmacia in via Andrea Doria, la cui descrizione corrispondeva all'uomo che stavano cercando, hanno deciso di verificare i loro sospetti. L'arrivo di un taxi, con a bordo il sospettato, ha dato loro ragione. Sul sedile posteriore dell'auto infatti, sono stati recuperati i medicinali appena rubati, 45 proiettili a salve calibro 8, 1000 euro e un passamontagna nero. Indosso invece nascondeva la pistola scacciacani utilizzata per commettere la rapina. Altre due pistole, un ulteriore passamontagna e un coltello con una impugnatura a farfalla, sono stati rinvenuti all'interno della sua abitazione. Le caratteristiche fisiche del fermato, comparate con le immagini acquisite nelle precedenti rapine, hanno permesso poi agli agenti di contestare e collegare all'uomo anche questi episodi. Arrestato per i reati di rapina aggravata continuata e porto abusivo d'armi, B.M, è stato poi trasportato al carcere di Regina Coeli.

Redazione online