"Se sono tranquilla? Certo, io vado avanti. E credo nella magistratura, ho molta fiducia nel magistrato. Devo dire che sto lavorando bene...se i giornali si riempiono di queste notizie qua..". Tira dritto e rimane serena l'assessore all'Ambiente di Roma Paola Muraro, colpita da una doppia tegola giudiziaria: secondo indiscrezioni, sarebbe indagata anche abuso d'ufficio oltre che per reati ambientali. Il rapporto preferenziale all’interno di Ama tra Muraro e l’ex direttore generale dell’Ama Giovanni Fiscon avrebbero portato alla loro iscrizione nel registro degli indagati per concorso in abuso d’ufficio. A monte c'è un contratto firmato da Fiscon con il quale veniva conferito a Muraro l’incarico di consulente in campo giudiziario, a prescindere dal tipo di procedimento penale in cui il dirigente della municipalizzata dei rifiuti fosse incappato nell’esercizio delle sue funzioni. Di fatto un dirigente non viene coperto dall’azienda quando si tratta di reati dolosi o con colpa grave. Al momento gli inquirenti starebbero indagando sia sul documento ma anche sui solleciti di Muraro a Fiscon, emersi nelle intercettazioni di Mafia Capitale, per ottenere le consulenze.

Redazione online