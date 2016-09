Le strane riunioni sul tetto del sindaco Raggi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Incontri segreti sul tetto del Campidoglio per la sindaca pentastellata Virginia Raggi immortalata a parlare con un uomo misterioso con un documento in mano. Le foto sono state scattate da un giornalista ma diffuse su Twitter dal collega José Miguel Sardo. Nelle immagini Raggi sembra molto presa dai discorsi dello sconosciuto e non appare sorridente come nell'intera mattinata di ieri in Consiglio comunale quando è stato formalmente messo ai voti il no alle Olimpiadi. Subito dopo, gli scatti sono stati rilanciati dal sito Dagospia che ironizza: "Fare il sindaco di Roma è sempre meglio che lavorare - Virgì ma che ci stavi a fà sul tetto? Niente niente hai paura che qualcuno ti intercetti in ufficio? Incontri riservati sulla scala antincendio"

Redazione online