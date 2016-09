Giunta Raggi, Mazzillo è il nuovo assessore al Bilancio

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



E alla fine arrivarono loro. Doppia fumata bianca dalle parti del Campidoglio. Virginia Raggi ha scelto Andrea Mazzillo come nuovo assessore al Bilancio e Massimo Colomban alle Partecipate. "Abbiamo davanti delle sfide importanti e il contributo di Mazzillo sarà prezioso vista la sua esperienza in finanza locale - commenta Raggi - Un contributo importante anche perché ha coordinato la stesura del programma per Roma del M5s elaborato con attivisti e cittadini. Mazzillo è alla guida di una squadra di tecnici e professionisti che abbiamo costruito nel corso di queste settimane. Gli ho chiesto di ricoprire l'incarico in giunta non solo per le sue competenze ed esperienze tecniche, ma anche per affermare che il Movimento mette in campo i suoi più qualificanti militanti".





Mazzillo: "Sono a disposizione" "Sono a disposizione dell'Amministrazione. Quanto prima presenterò un programma per il prossimo trimestre, condiviso con consiglieri comunali, Municipi e commissione capitolina competente. Sono settimane che lavoriamo insieme anche con gli uffici della ragioneria. Posso anticipare che si sta già provvedendo all'assestamento tecnico di bilancio, rintracciando tutte le necessarie economie. Parallelamente comincerà subito il lavoro che porterà alla redazione del prossimo bilancio di previsione".





Chi è il nuovo assessore al Bilancio Mazzillo è dottore commercialista, dipendente in aspettativa di Equitalia e attualmente capo staff della sindaca di Roma. Collabora con l'Università di Tor Vergata dove è Dottore di Ricerca in Economia e Gestione delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche. Nello stesso Ateneo è docente al Master Mimap di II livello, collaboratore scientifico area Government and Civil Society del dipartimento Management e Diritto della facoltà di Economia ed è stato coordinatore operativo del laboratorio sulla Finanza locale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Oltre ad aver svolto consulenze e docenze per amministrazioni locali e territoriali è stato chiamato come esperto di valutazioni economiche all'interno della commissione capitolina Spending Review presieduta da Daniele Frongia nella scorsa consiliatura - la cui attività ha prodotto risultati importanti come l'individuazione di sprechi e mancate entrate per oltre 1,2 miliardi di euro annui. Infine è stato coordinatore del tavolo cittadino sul Bilancio attivato dal gruppo consiliare M5s nel corso sempre della scorsa consiliatura e presieduto da Marcello De Vito. Prima di militare nel MoVimento 5 stelle era stato candidato anche alle primarie per la segreteria regionale del Pd, a sostegno di Nicola Zingaretti. In passato è stato inserito nel centrosinistra di Ostia e fino al 2007 è stato vicino ad Alessandro Onorato, poi diventato coordinatore del movimento di Alfio Marchini. Si era candidato anche con Lista civica per Veltroni a Ostia ed era risultato primo dei non eletti per poi essere nominato coordinatore municipale della lista.





Colomban alle Partecipate Alle partecipate nominato invece Massimo Colomban, imprenditore trevigiano. È il fondatore di Permasteelisa, leader mondiale negli involucri delle più alte torri ed architetture monumentali edificate nel mondo negli ultimi 15 anni, dalla Sydney Opera House al Guggenheim di Bilbao. L'azienda ha sede a Vittorio Veneto dove è stata fondata nel 1973 dall'allora 23enne Colomban ed è quotata in borsa. A oggi il gruppo ha circa 6mila dipendendenti e una quarantina di sedi in tutto il mondo. È console onorario d'Australia a Venezia, dove da giovane ha effettuato alcuni esami alla facoltà di architettura senza però mai ottenere la laurea. Uomo considerato vicino allo scomparso fondatore del Movimento 5 Stelle, Gianroberto Casaleggio, dice di sé in un'intervista del 2013: "I miei sogni da bambino erano creare, fare, vincere delle sfide. Sono sogni comuni, in fondo. Io li ho coltivati soprattutto accanto a mio padre Antonio: l'uomo della tripla A, visto che mio padre era un artigiano, un artista, un agricoltore. Un grande uomo, che non ha mai fatto nulla di (più) grande che lavorare per gli altri".





Gli auguri di Beppe Grillo A Colomban e Mazzillo sono arrivati gli auguri di Beppe Grillo che dal suo blog ha fatto sapere: "Auguro un buon lavoro ai due nuovi assessori della giunta di Roma Andrea Mazzillo e Massimo Colomban nominati dalla Raggi che ha la fiducia mia e di tutto il Movimento 5 Stelle. Sono sicuro che entrambi faranno un ottimo lavoro per realizzare il programma del MoVimento 5 Stelle votato dalla stragrande maggioranza dei romani. Andiamo avanti per portare al successo le nostre idee".

Redazione online