Anche Berruti dà forfait. Raggi sempre più sola

Non ne va bene una. Nel giorno in cui scoppia il «giallo» di Stefano Fermante, Ragioniere generale di Roma Capitale, che ha rimesso il mandato nelle mani del sindaco, arriva in serata un’altra doccia fredda per il sindaco Raggi. Il tenente colonnello della Guardia di Finanza, Gian Luca Berruti, già presentato alla giunta come responsabile dell’Anticorruzione e candidato in pectore per il ruolo di capo di Gabinetto, non andrà in Campidoglio: il via libera atteso dal comandante Toschi non è stato concesso. Un altro scricchiolio in un castello pericolante. Dove tutti parlano ma nessuno davvero sa. Nella Torre di Babele del Campidoglio a 5 Stelle, nel giorno della ratifica del «no» alle Olimpiadi, a tenere banco è il nuovo «caso Fermante». Ufficialmente il Capo Ragioneria non si è dimesso, come precisato dal Comune, ma avrebbe invece «rimesso il mandato» nelle mani del sindaco Raggi. Una differenza tecnica, e politica, sostanziale. Nel primo caso si tratta di...

Susanna Novelli