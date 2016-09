Scintille in Campidoglio per il voto sui Giochi. Il Coni abbandona l'aula

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Aria tesa in Campidoglio nel corso della seduta straordinaria dell'Assemblea Capitolina sulla mozione per il no alle Olimpiadi. Prima lo scontro in aula sul voto dell'ordine dei lavori, dove si è stabilito di impedire l'intervento della coordinatrice di Roma 2024 Diana Bianchedi, presente in aula. A quel punto Bianchedi, seduta tra il pubblico ha improvvisato una conferenza nella sala stampa. Questo ha provocato l'occupazionè di fatto da parte di cameramen e fotografi della sala stampa. La situazione ha portato all'intervento dell'ufficio stampa del Campidoglio e del portavoce del sindaco che hanno chiesto di lasciar lavorare i cronisti che stavano seguendo la seduta. Non sono mancate "scintille" con alcuni rappresentanti del Coni presenti, contrariati per essere stati interrotti durante l'intervista. Alla luce di questi problemi, l'Assemblea capitolina ha approvato con 31 voti favorevoli la proroga a oltranza della seduta straordinaria sulle Olimpiadi oltre l'orario stabilito (dalle 9 alle 14) e, eventualmente, oltre il tempo massimo di 7 ore stabilito dal regolamento. L'assemblea proseguirà fino all'esaurimento degli atti.

La posizione del Coni "Io ragiono da persona normale, penso che se c'è un organo che è chiamato ad essere consultato e il risultato della consultazione viene anticipato in una conferenza stampa, non lo trovo logico ma è una mia considerazione personale. Come il sindaco Raggi sa, il budget e i costi verranno presentati a febbraio 2017 dopo che sono stati scelti e valutati i progetti, e non sono inseriti nel dossier". Con queste parole aveva risposto stamattina la coordinatrice generale del Comitato olimpico, Diana Bianchedi, a chi chi le chiedeva di commentare le affermazioni del sindaco, Virginia Raggi, secondo cui la candidatura della Capitale non é sostenibile per un problema di costi. "Noi - ha sottolineato la Bianchedi - abbiamo chiesto, presente in un verbale del Comune, che venissero prese delle decisioni congiunte, abbiamo anche mandato la documentazione e l'abbiamo rimandata il 5 di agosto, ma senza prendere decisioni non si possono stabilire i costi".

La protesta di Fratelli d'Italia I consiglieri del gruppo hanno esposto in Aula cartelli con disegnate delle carote e su scritto: "Prima grillini, adesso coniglietti" e "Chi ruba in galera, chi ha paura a casa". In seguito alla protesta il presidente dell'Aula Marcello De Vito ha sospeso per pochi minuti la seduta. De Vito ha poi invitato ad uscire tutti coloro che "non rispettano" l'attività consiliare ed esortato i giornalisti a fare le interviste fuori dall'Aula, in sala stampa.

Giachetti contro il MoVimento "I rappresentanti del Coni, per la seconda volta, vengono umiliati da questa maggioranza" Roberto Giachetti, consigliere di opposizione del Pd, ha così commentato a la decisione di vietare l'intervento della delegazione del comitato olimpico. "Non gli avete dato nemmeno la dignità di parlare per 5 minuti per spiegare il loro punto di vista - ha attaccato - chi impedisce agli altri di parlare é debole nelle proprie convinzioni".

Il sì ai Giochi della Regione Nel frattempo ieri alla Pisana la seduta straordinaria del Consiglio regionale del Lazio si è conclusa con l'approvazione, a maggioranza, di un ordine del giorno a sostegno della candidatura di Roma. L'atto di indirizzo, sottoscritto da 16 esponenti sia di maggioranza che di opposizione, impegna il presidente Nicola Zingaretti "a farsi parte attiva nei confronti del sindaco di Roma capitale nel perorare la conferma della candidatura della città di Roma a ospitare i giochi olimpici e paralimpici del 2024 per garantire l'interesse dei cittadini romani e italiani a poter usufruire di una simile opportunità economica e culturale"

