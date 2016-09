Tornano le domeniche ecologiche

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Tornano dall'11 dicembre le domeniche ecologiche: stop totale alla circolazione per veicoli dotati di motore endotermico, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30, nella zona fascia verde del Pgtu. A programmare i quattro appuntamenti previsti per quest'inverno - gli altri, il 22 gennaio, 26 febbraio e 26 marzo - la giunta capitolina, riunitasi ieri in Campidoglio.

È una misura adottata, spiegano da Palazzo Senatorio, considerando che i valori delle concentrazioni inquinanti pm10 e NO2 risultano tuttora elevati, e in particolare le concentrazioni dell'NO2 sono a oggi significativamente più elevate degli attuali valori limite fissati dalle norme vigenti, per le quali vi è la costituzione in mora da parte della commissione europea per l'agglomerato di Roma.

Obiettivi principali del provvedimento contenere le emissioni inquinanti, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche inerenti l'inquinamento, e promuovere la diffusione di modelli culturali alternativi tesi al miglioramento degli stili di vita. Le date potranno essere suscettibili di modifica in caso di eventi a oggi non prevedibili. L'assessorato alla Mobilità e i relativi uffici dipartimentali provvederanno al potenziamento del tpl, durante le giornate di blocco totale e in particolare durante le fasce orarie di interdizione. Alla polizia locale spetterà la vigilanza al fine di garantire l'osservanza del provvedimento.

Gli Uffici dell'Amministrazione capitolina preposti alla Comunicazione dovranno garantire la più ampia diffusione del provvedimento attraverso ogni mezzo utile. L’assessorato all’Ambiente promuoverà il coinvolgimento dei Municipi affinchè realizzino iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sul tema della qualità dell'aria e dei suoi effetti sulla salute e sull'ambiente, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile e all'utilizzo più responsabile delle fonti energetiche (es. riscaldamenti per uso civile).L'assessorato all'ambiente promuoverà il coinvolgimento dei Municipi per iniziative di sensibilizzazione sul tema.

