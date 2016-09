«Salvate i miei sei gatti prigionieri in casa»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



«Vi prego fatemi salvare i miei gatti». Per Ilaria Squillante, inquilina eroe della palazzina crollata a Ponte Milvio, oltre a danno, quello di aver avuto il permesso di restare nel proprio appartamento salvo poi dover scappare nel cuore della notte per scampare alla morte, si prospetta la beffa.

I suoi sei gatti sono rimasti nella porzione di casa a rischio crollo e sotto sequestro. I vigili del fuoco stanno lasciando cibo e acqua attraverso una finestra, ma l’edificio potrebbe crollare da un momento all’altro o essere demolito.

«Non chiedo di mettere in pericolo la vita altrui - dice Ilaria- ma solo di poter salire dall’esterno con un mezzo delle forze dell’ordine per avvicinare e catturare i gatti, anche con gabbie trappola. Come potete immaginare sono ancora sotto choc per quello che è accaduto e l’idea di non poter salvare i miei animali mi angoscia ancor di più. A maggior ragione se una parte potrebbe venir giù».

Questi animali quindi sarebbero destinati a morte certa? «Uno - prosegue Ilaria Squillante - l’ho visto vivo tra le macerie ma non si è fatto acchiappare dai vigili del fuoco, un altro lo hanno avvistato in camera da letto quando hanno lasciato acqua e cibo, dall’esterno perché la casa è pericolante. Se il magistrato mi autorizzasse io potrei salire imbracata e richiamarli. Sono certa che sentendo la mia voce si avvicinerebbero. Penso siano impauriti e spero non feriti. Devono essere tranquillizzati. Non so cosa si possa fare, vorrei che qualcuno potesse evitare che il palazzo venga fatto crollare senza considerare la loro presenza». «Lancio un appello - conclude Ilaria - aiutatemi a salvare i miei gatti. Ho perso una casa, non voglio perdere parte della mia famiglia».

