Buttati in un dirupo, cuccioli di maremmano salvati dai carabinieri

Quattro cuccioli di pastore maremmano sono stati abbandonati in un dirupo di circa 15 metri a Rocca di Cave, in località Colle Dolce. I cani sarebbero sicuramente morti se non fossero stati avvistati da alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri. Gli animali infatti, ancora cuccioli, non sarebbero riusciti a risalire il dirupo. Sul posto sono arrivati i militari della stazione di Cave, che con l'aiuto dei volontari della Protezione civile hanno salvato i cuccioli. I volontari si sono calati con una imbragatura nel dirupo e hanno sistemato i cani una cassetta che come un ascensore li ha portati in salvo. I cuccioli di pastore Maremmano, che non avevano microchip, sono poi stati affidati al canile "Amici degli animali" di Artena. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.

Redazione online