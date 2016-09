Raccordo anulare chiuso di notte fino a sabato

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Prima di decidere di imboccare il Raccordo Anulare, da oggi fino a sabato, è meglio accertarsi dell'orario perché il rischio è di trovare tutto chiuso per lavori. Questo discorso è valido tra le 22 e le 6 a partire da oggi, giovedì 29 settembre, fino al 1° ottobre. L'Anas sta infatti completando i lavori di pavimentazione della complanare interna nel tratto a servizio delle uscite Roma-Fiumicino, via della Magliana, via della Pisana e via del Pescaccio (30-33)

Dove è chiuso di notte? La chiusura comprende le rampe di ingresso e uscita (in carreggiata interna) degli svincoli Parco dei Medici, autostrada Roma-Fiumicino (n. 30), via della Magliana (n. 31), uscita su via Generale Amedeo Mecozzi, via della Pisana (n. 32), via del Pescaccio (n. 33). Il traffico in transito sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare potrà, in alternativa, proseguire fino allo svincolo n. 1 “Aurelia”, uscire e rientrare in direzione opposta (carreggiata esterna). Il traffico in transito sull’Autostrada Roma-Fiumicino, diretto sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, potrà in alternativa immettersi sulla carreggiata esterna del GRA e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Via del Mare/Ostiense (n. 28). Il traffico in transito sull’Autostrada Roma-Fiumicino, con provenienza Roma, diretto sulla complanare Nord della stessa autostrada, potrà proseguire fino all’uscita “Parco Leonardo”, riprendere la complanare sud e da qui, attraverso l’inversione di marcia al km 10,900, riprendere la complanare nord.

Redazione online