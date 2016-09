«Metro ormai al collasso ne vediamo di tutti i colori»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Un giorno si allaga. Un altro, si staccano dei «laterizi» dal soffitto. Un altro ancora si rompe il software e va riavviato. Una ferrovia ha i dischi difettosi e l’altra i treni degli anni ’30. E poi i binari da rifare, le ruote che si consumano a tempo di record, i pantografi che si staccano dal tetto dei tram, i bus che prendono fuoco. «Ne stiamo vedendo di tutti i colori», afferma sconsolato Enrico Stefano, presidente della Commissione capitolina Mobilità, di fronte agli alti dirigenti di Atac schierati – come accade ormai anche più volte a settimana – come alunni imbarazzati al cospetto dei maestri/consiglieri seduti in cattedra. I trasporti a Roma cadono a pezzi. E ormai nessun settore fa eccezione. Siamo solo a giovedì e questa settimana i romani hanno già avuto due mattinate di stop alle metro A e B, un autobus andato a fuoco sulla tangenziale, un tram che si è perso per strada un pantografo (ieri), la linea Roma-Viterbo limitata a 50 km/h e la Termini-Centocelle (ex Giardinetti) con soli 5 trenini funzionanti su una flotta di ben 26. Se non è un disastro, poco ci manca.

Fra lunedì e martedì i due stop rispettivamente alla metro A e alla metro B. Cos’è accaduto? Sulla linea arancione il crollo di alcuni mattoni (circa 1-2 kg di materiale) dalla volta della galleria all’altezza di San Giovanni per poco non danneggia la linea aerea. L’incidente avrebbe potuto avere conseguenze più gravi e per questo l’Atac ha aperto un’inchiesta interna. Secondo quando rapportato in commissione dall’ingegner Renato D’Amico, direttore d’esercizio e responsabile della sicurezza di Atac, il cedimento potrebbe essere stato causato dalle vibrazioni dovute al cantiere della Metro C al piano stradale, nonostante i treni della linea verde passeranno alcune decine di metri sotto il tracciato della A. ìPossiamo dire – ha ammesso candidamente D’Amico - che i materiali utilizzati, massetti e laterizi, sono impropri: queste sono strutture fatte nel 1975. È un solaio delicato ma ci sono elementi che si possono staccare anche soltanto per l'usura del tempo o per un'infiltrazione d'acqua. Ancora più sconcertante quanto avvenuto sulle linee B e B1, che martedì si sono fermate quasi un’ora: semplicemente, si è «impallato» il software che governa gli scambi. «C’è stato un blackout del sistema di telecomando – ha raccontato ancora D’Amico – È stato fatto ripartire come un pc che va in blocco».

Intanto, ieri Atac ha aperto una commissione d’inchiesta su un altro fatto piuttosto «originale»: intorno alle 14, all’altezza di Piazza delle Belle Arti, un tram della linea 19 si è letteralmente perso per strada un pantografo. La struttura in ferro è caduta al lato della vettura, per fortuna senza coinvolgere persone o automobili di passaggio. Un altro «miracolo» su cui ora toccherà indagare. Come non è chiaro come abbiano fatto le ruote della Roma-Viterbo a danneggiarsi talmente da costringere, ieri, il direttore d’esercizio a rallentare – con tanto di ordine di servizio - ben 6 convogli Firema.

