E l’Atac vuole più soldi «18 milioni non bastano»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Altro che 18 milioni. Ne servirebbero 255 in tre anni, di milioni euro, per rimettere a posto le metropolitane di Roma. Un «piano esigenziale» che Atac da quasi 18 mesi ha messo sul tavolo di ben tre «sindaci» (se il Commissario prefettizio si può considerare tale), trovandosi sempre di fronte a promesse, definanziamenti e briciole. A cominciare dai 58 milioni prima assicurati da Francesco Paolo Tronca e poi, a sorpresa, ritirati alla vigilia delle elezioni di giugno, che incoronarono Virginia Raggi. Una fotografia della situazione scattata perfettamente dal responsabile Atac per le metropolitane, Alberto Giraudi, audito ieri in Commissione capitolina Mobilità. «I 18 milioni non sono sufficienti – ha spiegato il direttore - ed errore più grave è stato annullare i 58 milioni di un piano manutentivo triennale».

Questa la cronistoria: «Nel 2015 era stato detto da Atac che il piano esigenziale è di 255 milioni. Ma poi è stata estrapolata una cifra prioritaria di 58 milioni, revocata dal commissario Tronca. In estate, su questa priorità dei 58 milioni è stata estrapolata un'ulteriore priorità di appena 18 milioni».

Per quanto riguarda i tanto discussi 18 milioni, i soldi elargiti dal Campidoglio non sono ancora stati spesi: lo stanziamento, come sostiene correttamente l’assessore Linda Meleo, erano nella disponibilità di Atac sin da 17 agosto, ma l’azienda capitolina non è stata in grado di impegnarli fino all’arrivo del bonifico vista l’impossibilità di aprire ulteriori linee di credito con i fornitori. «Stiamo lanciando due contratti applicativi – ha spiegato Giraudi - che ci permetteranno di revisionare tutta la flotta. Tuttavia per la sola revisione generale parliamo di circa 24 milioni di euro».

Ovviamente, di soldi il Campidoglio non ne ha. E ogni chilometro percorso in meno, Atac perde denaro, che invece viene «risparmiato» dalle casse comunali. Nei giorni scorsi, Meleo ha annunciato un’intesa con la Regione Lazio attraverso la quale dovrebbe arrivare dalla Pisana la cifra di 58 milioni per una campagna di manutenzione straordinaria dei bus su gomma. Un settore dove il collasso completo sembra sempre più vicino. Ad oggi, su 2.114 bus complessivamente presenti nella flotta, oltre 900 sono fermi ai box, di cui la metà in maniera definitiva.

Fonti sindacali parlano di quasi 100mila guasti nei primi 8 mesi del 2016, record negativo anche rispetto all’anno nero 2015. Una recente tabella fornita dall’assessorato indica una caduta verticale della percentuale di corse perse, passate dal 5,7% di gennaio fino al terribile 15,9% di luglio, quando su 8 milioni di chilometri Atac è riuscita ad assicurarne solo 6,7 milioni. Difficile che i 40 nuovi autobus attesi per novembre e gli altri 110 in arrivo a marzo 2017 possano attenuare più di tanto i disagi, dato che ne servirebbero almeno altri 800.

Vin. Bis.