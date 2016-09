Caso scontrini, il pm chiede tre anni per l'ex sindaco Marino

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



È stato lo scandalo che ha avviato la lenta e inesorabile caduta di Ignazio Marino fino alle dimissioni dell'ottobre 2015. Certo, prima c'era stato il "Pandagate" , ma il caso degli scontrini e delle spese affettuate con la carta di credito del comune fu, senza dubbio, il colpo finale. Anche perché mentre Ignazio provava a difendersi, puntuali arrivavano smentite di persone che sostenevano di non aver partecipato ad alcuna cena offerta del sindaco ,

Ebbene dopo il calvario politico arriva, per l'ex sindaco, anche il calvario giudiziario. I pm Roberto Felici e Pantaleo Polifemo, titolari dell'inchiesta sullo "scontrino gate" e pubblica accusa in cui Marino è sul banco degli imputati hanno chiesto per lui una condanna a tre anni e un mese di reclusione per peculato, falso e truffa.

Redazione online