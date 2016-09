Sgombero in via del Colosseo Tensioni tra polizia e CasaPound

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Alta tensione durante l'esecuzione di uno sfratto di due appartamenti del Comune di Roma in via del Colosseo 73. Le operazioni si sono concluse con l'arresto di Simone Di Stefano, vicepresidente ed ex candidato a sindaco di Roma. In manette sono finiti anche 16 attivisti del movimento. Sul profilo Facebook di CasaPound è stato pubblicato il video dell'arresto

Circa 70 gli agenti impegnati per sgomberare l’immobile che rientra nel patrimonio, svenduto, del Campidoglio finito sotto inchiesta dopo lo scandalo di «affittopoli». Le forze dell’ordine hanno dovuto buttare giù il portone del palazzo per fare uscire le due famiglie e un cineoperatore sarebbe stato aggredito dalla Municipale perché stava riprendendo la scena. Il tutto tra le proteste di alcuni attivisti di CasaPound che dichiarano che gli agenti avrebbero malmenato uno degli occupanti e di averlo arrestato





Redazione online