Troppe buche in strada Non si fa la maratona

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



La Trenta del Mare non s’ha da fare. A dieci giorni dalla gara competitiva aperta a tutti i podisti d’Italia, l’amministrazione municipale rovina la festa e invita al divano. «Troppe buche a Ostia, correre è pericoloso per la pubblica incolumità». Via i cronometri, nel cestino le pettorine, scarpe nell’armadio e basta dieta. Perché la doccia fredda per i partecipanti alla gara in programma il 9 ottobre è arrivata a preparazione ultimata. Ma soprattutto a spese sostenute. «Cinque mesi fa abbiamo inoltrato la rituale richiesta di autorizzazione della "30 KM del Mare di Roma", in programma a Ostia il 9 ottobre 2016 - spiegano gli organizzatori della Run Race Management -. Il 14 giugno la conferenza dei servizi che avrebbe dovuto esprimere un parere in merito, ha dato il proprio assenso. Martedì (27 settembre n.d.r.), durante una nuova conferenza dei servizi dedicata ad altri eventi sportivi in programma sul territorio nei prossimi mesi, la Direzione Tecnica del X Municipio ci ha comunicato...

VUOI CONTINUARE A LEGGERE? CLICCA QUI

Silvia Mancihnelli