Finto Marino chiama i romani: "Vi manco?"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Prendi un imitatore dell'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino. Dagli numeri di cittadini romani presi a caso dall'elenco telefonico nei quartieri più disparati della Capitale. Faglieli chiamare e ascolta il dialogo: "Pronto, buongiorno signora, sono Ignazio Marino, l'ex sindaco di Roma. Sto chiamando alcune romane e romani per sapere una cosa. Vi manco un po'". L'esperimento è stato fatto su Radio Cusano Campus, nel corso del format Ecg, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Il finto Marino ha chiamato diversi romani (CLICCA QUI PER LE TELEFONATE) e si è sentito rispondere nei modi più stravaganti. C'è chi ci è cascato in pieno. Chi dopo un attimo di stupore, al telefono con il finto ex sindaco di Roma, ha argomentato: "Qui è tutto sporco. Ma non è che mi manchi, perché pure tu, insomma, non è che hai fatto tanto eh... Dove hai sbagliato? Serviva più polso" ha detto una signora. Tra i romani c'è anche chi rimpiange l'ex sindaco Marino. "Io t'ho votato, torna, mi manchi tanto. Sta Virginia Raggi mi è antipatica, non la posso vedere, quando appare in televisione cambio canale". Ma c'è pure chi lo ha attaccato: "Non mi manchi per niente, ho votato Virginia ed ho fiducia in lei! Tu hai rovinato il Pd! Forza Virginia" sono state le parole di una donna. Ovviamente c'è stato anche il romano verace: "Ma nun c'hai proprio un c....o da fà?". Oppure, infine, chi è stato secco: "Non mi manca per niente, arrivederci".

Redazione online