Casa del sole ancora chiusa

Quando riaprirà i battenti la Casa del sole? È questa la domanda che si pongono i 15 pazienti che usufruivano dell’accoglienza della struttura al San Camillo Forlanini prima dei "crolli" a inizio mese. C’era anche una bambina di 10 anni, in cura al day hospital, dopo un trapianto di midollo. Una dei 2mila malati "migranti" che arrivano da fuori regione, soprattutto dal Sud per venire a curarsi a Roma, cui la Casa del Sole ha aperto le porte dal 2002. E completamente gratis.

«La struttura, secondo indiscrizione, potrebbe già essere riaperta perché non sarebbero stati riscontrati problemi strutturali, come ipotizzato inizialmente, dopo le verifiche dell’ingegneria dell’ospedale» dice Gianfranco Fioravanti, ex dipendente e memoria storica della prima azienda ospedaliera di Roma, che conosce personalmente alcuni pazienti che erano ospitati nella casa. I lavori interni erano stati coperti interamente con fondi di privati e realizzati dall’associazione no profit La casa del sole. La manutenzione straordinaria del tetto, che aveva ceduto, con croli di tegole, invece con fondi regionali, era costata 350mila euro.

