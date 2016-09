Una nuova arma e tante impronte Altre prove contro Foffo e Prato

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Una nuova arma. Le impronte sulle armi. I giochi erotici. E i risultati dell’esame tossicologico cristallizzati attraverso l’incidente probatorio. Trascorsi sei mesi dall’omicidio, emergono nuovi particolari sulla morte di Luca Varani, il geometra 23enne narcotizzato, seviziato e ucciso da Manuel Foffo e Marco Prato.

È la scienza a confermare le ipotesi formulate inizialmente dagli inquirenti. Ieri, durante l’incidente probatorio, il genetista Morelli e la tossicologa Federica Umani Ronchi, hanno spiegato al gip i risultati delle analisi effettuate sui reperti sequestrati. Gli unici oggetti a non essere ancora stati analizzati sono quelli trovati durante l’ultima ispezione nella casa dell’orrore, in via Igino Giordani, l’appartamento di Manuel Foffo dove il 4 marzo scorso, al termine di un festino a base di sesso, alcol e droga, i due indagati hanno torturato e ucciso Luca Varani dopo averlo attirato in una trappola.

Andrea Ossino