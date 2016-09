Tivoli, travolge una moto e scappa: arrestato

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Al volante di un furgone ha urtato una moto ed è scappato, ma l'uomo è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri qualche ora più tardi. L'incidente è accaduto ieri sera su via Maremmana Inferiore nei pressi di Tivoli, vicino Roma. Il conducente del furgone, un romeno di 49 anni, dopo l'impatto è andato via, abbandonando poco distante il mezzo. Sul posto i carabinieri della stazione San Polo dei Cavalieri che nella notte lo hanno rintracciato a casa. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, è stato arrestato. Il motociclista, trasportato in ospedale, è stato giudicato guaribile in 30 giorni.

Redazione online