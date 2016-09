Anagnina: rifiuti sul piazzale del mercato, gli ambulanti non aprono i banchi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



I venditori ambulanti del mercato alla stazione Anangnina questa mattina non hanno aperto i banchi a causa dell'immondizia che ha letteralmente ricoperto il piazzale antistante la stazione dove c'è l'area vendita e che, visto le condizioni in cui verte, ha costretto gli ambulanti a non aprire i propri banchi. Sull'area è intervenuta l'associazione "Pics" gruppo di protezione civile che con i suoi volontari ha bonificato la zona.

Redazione online