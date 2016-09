Ristoranti e bar al posto delle boutique

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Aprono bar e ristoranti a Roma, al posto dei negozi di vicinato. La ristorazione segna il boom dal 2012 ad oggi con ben 41.157 esercizi di somministrazione nel Lazio, ben 3.955 attività di bar e ristorazione in più pari ad una variazione del 10%. Circa 15 mila sono concentrati a Roma e in provincia. A Roma la crescita si sta registrando in questo ultimo periodo. I dati, della Confesercenti Roma, mostrano un settore sicuramente in controtendenza rispetto alla crisi generale, anche se non devono trarre in inganno. Perché sono in realtà la conseguenza dell'indebolimento del tessuto economico locale. All'aumento del numero delle imprese, infatti, è corrisposto anche un aumento del livello di competizione e le difficoltà si fanno ancora sentire: quasi un'impresa su due nel settore della ristorazione chiude entro i primi tre anni di vita. Quindi imprese nuove ma deboli, in parte anche perché ad aprire è spesso gente di poca esperienza.

Ma non solo. Ogni nuovo esercizio del genere che apre lo fa al posto di un negozio al dettaglio che chiude. E i negozi che abbassano la saracinesca sono quasi sempre del comparto abbigliamento e simili. Non a caso il boom degli esercizi di ristorazione è concentrato al di fuori dalle mura aureliane perché in centro, con gli attuali vincoli ma soprattutto con la concentrazione già elevata di locali presenti, è molto più difficile aprire. Sono soprattutto i bar in percentuale del 65% rispetto ai ristoranti a dare nuova linfa al settore. Da sottolineare anche l'aumento della percentuale (+2% in un anno) di titolari stranieri, che prendono più facilmente rispetto al passato il posto degli imprenditori italiani. La ristorazione resta uno dei comparti di eccellenza italiani, ben posizionato per svolgere il ruolo di volano per la crescita, soprattutto occupazionale: sono infatti molti i giovani che vorrebbero un ruolo nella ristorazione, dal bartender allo chef, come dimostra la quantità di ragazzi che sceglie l'Istituto Alberghiero, quasi 50 mila in tutta Italia, dagli ultimi dati disponibili. Solo nel Lazio si contano più di 150 mila lavoratori nel comparto.

Resta il problema delle chiusure, soprattutto nel primo triennio di vita di un locale, che ha diverse cause. «A pesare sono in primo luogo le tasse, che tra Imu e Tari sono particolarmente esose per ristoranti e bar - spiega Daniele Brocchi, coordinatore Turismo di Roma e Lazio e segretario della Fiepet-Confesercenti - Per allungare il ciclo di vita delle imprese non serve solo meno fisco, ma anche più formazione perché questo è un settore estremamente competitivo, dove non ci si può improvvisare».

L'alimentare corre anche sulle tre ruote. A Roma sta prendendo piede la moda di alcuni noti brand della ristorazione di avere un'attività itinerante oltre quella fissa. E la tendenza trova il plauso dei consumatori, che sembrano apprezzare l'idea di consumare un pasto veloce e più economico, nella pausa lavoro, al posto del «solito» panino al bar o del pranzo alla tavola calda. A migrare per strada sono stati nell'ultimo anno anche gli artigiani.

È nota la crisi dell'artigianato che ha decimato dal 2008 ad oggi le botteghe e «costretto» sempre più spesso gli artigiani a cambiare impresa e genere di prodotto in vendita e a spostarsi in strada, partecipando magari a fiere e mercatini dell'artigianato, dopo aver abbassato una volta per tutte la saracinesca della propria attività.

Damiana Veurcci