Consulenza Asl Civitavecchia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Il gip del tribunale di Roma, su richiesta della procura, ha archiviato l'indagine a carico del sindaco Virginia Raggi legata all'incarico di consulente che aveva avuto con la asl di Civitavecchia nel periodo in cui era consigliera comunale. Nell'inchiesta, per falso ideologico, si faceva riferimento alla mancata dichiarazione, da parte di Raggi, dell'incarico e del relativo compenso per la collaborazione, nel periodo in cui sedeva in assemblea capitolina. L'indagine era nata, alla vigilia del ballottaggio per il Campidoglio, sulla base di un esposto presentato dall'Associazione nazionale libertà e progresso (Anlep). «Il tempo è galantuomo - ha commentato la Raggi - prima del ballottaggio mi avevanolanciato l'ultima goccia di fango. Erano arrivati ad attaccarmi sul mio lavoro perché altri argomenti non ne avevano. Oggi la Procura di Roma ha archiviato l'inchiesta relativa alla mia consulenza svolta presso la Asl di Civitavecchia. Chi racconta menzogne prima o poi non viene più creduto. E questo i romani lo hanno capito già quando sono andati a votare».

Redazione online