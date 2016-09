Raggi non trova l'assessore al Bilancio e decide di fare da sola

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato ieri l'ordinanza di revoca della nomina di Raffaele De Dominicis ad assessore al Bilancio, Partecipate e Patrimonio di Roma Capitale. Lo ha reso noto il vicecapo di gabinetto Virginia Proverbio, intervenendo in commissione Trasparenza, convocata dal presidente Marco Palumbo (Pd) per fare luce sul caso, sollevato in Consiglio comunale la scorsa settimana dall'opposizione, delle mancata revoca del magistrato contabile. Per effetto dell'ordinanza, restano dunque al momento alla sindaca di Roma Virginia Raggi le deleghe di Bilancio, Patrimonio e Partecipate. "L'Ordinanza di revoca con cui è stata ritirata la nomina di Raffaele De Dominicis è stata firmata ieri e ha valore fin dal giorno della nomina", ha chiarito Virginia Proverbio, Vicecapo vicario di gabinetto del sindaco. La nomina dell'ex procuratore generale della Corte dei Conti del Lazio, arrivata dopo le dimissioni di Marcello Minenna, si è bloccata quando si è scoperto che De Dominicis è indagato per abuso d'ufficio. "In base ai requisiti previsti dal M5S non può più assumere l'incarico di assessore al Bilancio della giunta capitolina, pertanto di comune accordo abbiamo deciso di non proseguire con l'assegnazione dell'incarico", aveva spiegato Raggi in un post su Facebook.

Redazione online